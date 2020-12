¿Quieres consultar el estado de un IMEI en Colombia?, con esta guía podrás fácilmente saber si un celular esta reportado y te enseñaremos a verificar el IMEI en Colombia directamente en la base de datos de Celulares Reportados en Colombia o Sistema de registro de terminal móvil (STRM). Recuerda que esta Consulta no tiene ningún costo, no te dejes engañar.





Si no conoces el IMEI de tu teléfono no te preocupes aquí te enseñaremos a sacar el IMEI fácilmente siguiendo los pasos que te detallamos a continuación.

Cómo revisar IMEI

1. La forma más conocida y rápida de revisar el IMEI es digitando el siguiente código *#06# en el marcador (dialer) o teclado del teléfono realizando el mismo procedimiento como si fuésemos hacer una llamada.Esperamos unos segundos y en pantalla nos va a mostrar 15 dígitos los cuales corresponden a nuestro IMEI.

Para saber el IMEI de esta forma no se necesita instalar ninguna aplicación, no importa el sistema del teléfono ya sea un Android, Iphone o hasta el más sencillos de los teléfonos o cualquier marca, Samsung, Xiaomi, Motorola, Huawei Etc.

MARCAMOS: *#06#

2. Siempre en la caja original del teléfono debe venir en una etiqueta el número del IMEI con los 15 dígitos como lo muestra la siguiente imagen:

3. Debajo de la Batería: Podemos mirar el IMEI en la etiqueta que se encuentra al quitar la batería del teléfono, por lo general hay varios códigos de barras, lo identificas fácilmente al contar los 15 dígitos o números como lo muestra la imagen a continuación.

4. Otra opción para recuperar tu IMEI es si conservas la factura de compra, por lo general la operadoras incluyen los 15 dígitos correspondiente al IMEI de nuestro teléfono.

Cómo revisar el IMEI en iPhone

Si lo que quieres mirar el IMEI directamente desde las opciones del iphone solo tienes que ir a Ajustes>General>Información. Encontraras el apartado del IMEI con los 15 dígitos.

Cómo revisar el IMEI en Android

Si no puedes obtener el IMEI de tu teléfono en Android puedes encontrarlo en la configuración del dispositivo. Recuerda que el menú cambia según la marca y el modelo del teléfono Android ya sea un Samsung, Huawei, Xiaomi, Motorola o Sony, pero de forma predeterminada se encuentra en Configuración>Acerca del Dispositivo y encontrarás la opción Información del IMEI.

Si no encuentras esta opción puedes instalar la aplicación SIM Card Info que te da la opción de ver el IMEI. La puedes descargar directamente desde la Play Store aparte de esto te muestra información detallada de la SIM y otros parámetros.

Ahora que ya tienes el IMEI y haz realizado la consulta de IMEI en Colombia, ahora toca verificar y saber el estado con los siguientes pasos:

Cómo Verificar IMEI

Te explicaremos como verificar IMEI en Colombia y ver el estado en que se encuentra, si esta reportado en la base de datos negativa, como la causa de dicho bloqueo o simplemente si se encuentra todo en regla.

Anteriormente te dijimos cómo sacar el imei de tu móvil y suponiendo que lo tienes a la mano ya podemos proceder a consultar y verificar su estado a continuación:

1. Ingresamos al SRTM (Sistema de registro de terminal móvil)

En el siguiente link te llevará directamente al SRTM, y podremos ver si nuestro equipo móvil se encuentra reportado. Por si tienes dudas el sistema de registro de terminal móvil ha sido habilitada por los prestadores de servicios de telecomunicaciones móviles en el país Claro, Tigo, Movistar y otros operadores.

Consultar IMEI Aquí

Esto les permite a los ciudadanos consultar a partir del IMEI, si un equipo se encuentra reportado en la Base de Datos Negativa habilitada en Colombia, y por lo tanto ha sido bloqueado para uso en las redes del país, así como la causal de dicho bloqueo.

2. Consultamos el IMEI

consultar imei SRTM

Puedes apreciar la imagen una flecha indicándote donde deberás colocar el IMEI de tu teléfono, previamente sacado.

Aquí simplemente colocamos en el campo del formulario donde dice IMEI los 15 dígitos que sacamos anteriormente, Rellenamos el captcha de seguridad y le damos en buscar.

Después de darle en buscar te va aparecer un reporte con el estado de tu IMEI en Colombia que por supuesto te lo explicaremos a continuación.

3. Verificamos el estado del IMEI

Ya teniendo el reporte arrojado por el SRTM, podemos saber con certeza el estado de nuestro celular y las acciones que podemos tomar en caso de Bloqueo, hurto, pérdida o simplemente saber que mi IMEI no tiene ninguna clase de reporte.

La consulta va a mostrar 4 clases de resultado:

El IMEI no se encuentra registrado en la Base de Datos Negativa, esto quiere decir que no hay ningún problema y puede ser utilizado en cualquier operador.

El IMEI no se encuentra registrado en la Base de Datos Negativa

El equipo identificado con el siguiente IMEI está reportado como Robo/Hurto .

. El equipo identificado con el siguiente IMEI está reportado como Extraviado .

. Reportado por no pago

En los casos 2 y 3 el teléfono debe estar bloqueado en las operadoras y no se puede utilizar por ningún motivo, amenos que el titular quite el reporte.

Puedes ver a modo de ejemplo una consulta que hicimos con 15 números consecutivos 123456789123456 y salió reportado y lo tomamos de ejemplo en la siguiente imagen.

verificar imei reportado

¿Como Quitamos el Reporte de un Celular?

Ya te encuentras en capacidad de ver el estado en que se encuentra el IMEI de cualquier teléfono, con esto evitamos que nos estafen al tratar de vendernos algún teléfono robado, o cuando pasas la solicitud de bloqueo en las operadoras y verificar si en verdad está reportado.

Pero qué pasa si tu IMEI fue duplicado y lo reportaron sin tu consentimiento. O si se te ha perdido lo reportaste y más tarde lo encuentras?.

Bueno en caso de estos reportes hay solución, siempre que seas el titular o dueño del teléfono o la línea.

IMEI reportado por Robo, Hurto o Pérdida

Si lo que quieres hacer es el reporte por robo o perdida debes comunicarte con tu operador. Te dejamos a continuación las lineas de servicio para que hagas el reporte. Debes Marcar:

611 para Claro (Comcel) o Movistar,

300 si es Tigo

444 para Uff

Seleccionar en el menú la opción robo y seguir las indicaciones.

Pero si lo que quieres es quitar el reporte por Hurto o Pérdida, que se dan en casos de recuperar el teléfono debes tener en cuenta lo siguiente:

Ir a una operadora Preferiblemente donde tengas el servicio

Ser el titular o dueño del equipo

Llevar factura original de compra

Si no tienes la factura debes descargar el siguiente formato de declaración de Único Propietario desde la página de Mintic y diligenciarlo: Descargar Formato

Reportado por no registro de IMEI en el Operador

Si no alcanzaste a realizar el registro y tu IMEI fue reportado, debes acercarte a la operadora donde tienes tu servicio y llevar la factura original de compra del teléfono. Si no tienes la factura debes descargar el siguiente formato de declaración de Único Propietario desde la página de Mintic y digilenciarlo: Descargar Formato

Pero silo que quieres hacer el registro del IMEI te dejamos un artículo completo con las alternativas para que puedas registrar tu equipo antes los operadores Colombianos.

Reportado por IMEI duplicado

Aunque no lo sabías personas inescrupulosas nos pueden duplicar o clonar nuestro IMEI en otros teléfonos, por lo que es importante no dejarlos expuestos públicamente en internet. Estas prácticas no están permitidas y las operadoras bloquean automáticamente el IMEI al detectar 2 registros en su sistema, con lo que conlleva un reporte en la base de datos negativas.

Por supuesto esto tiene solución, lo más importante es que seas el dueño o titular del teléfono o la línea y que tengas facturas de compra de los mismo.

Si no tienes la factura debes descargar el siguiente formato de declaración de Único Propietario desde la página de Mintic y digilenciarlo: Descargar Formato

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Puedo consultar el IMEI en cualquier operador?

Por supuesto como te explicamos esta es una base de datos unificada en el cual podrás hacer la consulta del IMEI en tu actual operador de telefonía celular por ejemplo:

Consultar IMEI Tigo

Para consultar el IMEI en Tigo puedes seguir esta guía sin ningún problema, te invitamos a que vayas al inicio de este manual y sigas los pasos

Consultar IMEI Claro

Para consultar en IMEI en Claro esta guía es compatible con cualquier operador y por eso te invitamos a que vayas al inicio de este manual y sigas los pasos

Consultar IMEI Movistar



Al igual que Tigo y Claro esta guía también te sirve para consultar el IMEI en Movistar sin ningún problema, ves al inicio de este articulo y veras como te explicamos todo en detalle.

Cómo saber el IMEI de mi celular robado

Hay una alternativa para tratar de saber tu IMEI si te lo han robado, a continuación puedes consultar un articulo completo donde te enseñamos a obtener el IMEI de mi teléfono Android robado.

¿Puedo consultar o verificar el IMEI en cualquier teléfono?

Si, podemos consultar o verifica el IMEI en cualquier teléfono sin importar el sistema operativo, ya sea Android, Iphone o un teléfonos sencillos. De igual forma con las marcas de los teléfonos, tampoco impiden o cambian la forma en que se puede consultar el IMEI. Ya sea que queramos verificar imei de Huawei, Samsung, Xiaomi, Motorola, Sony, Apple etc. En todos se puede verificar el IMEI.

¿Se Puede Cambiar el IMEI?

En Colombia se castiga con cárcel a quien manipule, remarque o modifique los terminales móviles de los celulares. como dice el artículo 105 de la ley 1453 de 2011. A continuación te compartimos todo lo que usted debe saber sobre el decreto para restringir el hurto de celulares en Colombia: Más información.

¿Qué es el IMEI?

Antes de entrar en detalle de cómo consultar el IMEI en Colombia, debemos saber qué es y para qué sirve. El IMEI (International Mobile Station Equipment Identity, identidad internacional de equipo móvil) es la identificación exclusiva que tiene cada teléfono y lo hace único a nivel mundial. Es como nuestra cédula y está compuesta por 15 dígitos.

¿Para Qué Sirve el IMEI?

A continuación te presentamos una lista de situaciones en que puedes necesitar conocer y consultar el estado de tu IMEI del teléfono.

Si vas a registrar tu equipo en los operadores colombianos

El caso más común, es para reportarlo si el teléfono es robado, vas a la operadora para

que lo puedan bloquear y no pueda ser más utilizado.

Cuando reportan el teléfono por no registrarlo previamente en la operadora.

Para liberar el teléfono y pueda ser registrado en cualquier operadora.

Consultarlo en la base de datos para ver si se encuentra reportado.

En caso de pérdida para poder reportarlo.

¿Que es el STRM?

Es Sistema de registro de terminal móvil en el cual fue habilitada por los operadores de servicios de telecomunicaciones móviles en el país como Claro, tigo, Movistar etc. Para la lucha contra el hurto celular. Esta página permite consultar si el IMEI de un equipo se encuentra reportado en la Base de Datos Negativa en Colombia, y por lo tanto ha sido bloqueado para uso en las redes del país, así como la causal de dicho bloqueo.

Cómo Registrar IMEI

Para registra el IMEI de los teléfonos móviles en Colombia ante las diferentes operadoras del país, debes seguir el siguiente link Cómo registrar el IMEI de teléfonos en operadores Colombianos: Tigo, Claro, Movistar, Une, Uff, Etb, Virgin mobile, Movil Exito, Avantel si no lo has hecho corres el riesgo de que tu celular sufra de un posible bloqueo por parte de tu operador.